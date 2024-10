Migranti: Meloni, ‘su accordo Italia-Albania ricevuto minacce morte’**

30 Ottobre 2024

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Il Memorandum Italia-Albania “farò di tutto per farlo funzionare”, per quel protocollo mi sono arrivate “le prime minacce di morte”. Lo ha detto Giorgia Meloni, ospite di Cinque minuti, in onda stasera su Rai 1.