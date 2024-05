Migranti: Messina (FdI), ’14 paesi Ue per modello Meloni, brutto risveglio per Schlein’

17 Maggio 2024

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “La lettera con cui 14 Paesi Ue chiedono all’Europa di adottare il modello di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia per contrastare l’immigrazione irregolare, conferma che siamo sulla strada giusta. Tra i firmatari anche forze progressiste alleate del Pd, brutto risveglio per Schlein e compagni sempre più isolati in Europa. Con il voto di giugno mandiamoli ancora all’opposizione”. Lo ha dichiarato ai tg il vice presidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina.