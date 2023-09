Migranti: Milani (Fdi), ‘minacce a Meloni segno che governo è sulla strada giusta’

Settembre 19, 2023

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Le minacce via web indirizzate al presidente del Consiglio Giorgia Meloni dagli scafisti dimostrano che il governo italiano è sulla strada giusta e non arretrerà. La premier Meloni, a cui va la mia solidarietà, ha tracciato una linea ben definita coinvolgendo i vertici delle istituzioni europee. Il fenomeno migratorio va gestito e non subito come è stato fino a ora. Negli anni abbiamo assistito a una narrazione ideologica della sinistra a favore di un’accoglienza scoordinata, che ha generato solo disagi e caos. Le norme che il governo Meloni ha varato sono nell’interesse dei migranti e della nazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.