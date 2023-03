Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Il Cdm a Cutro? Arriva troppo tardi. E per quello che ho sentito, c’è anche troppo poco. Non c’è una proposta strutturata da portare in Parlamento e al Consiglio Ue”. Così Marco Minniti a Metropolis sui siti del gruppo Gedi. I migranti continuano ad arrivare “nonostante i 70 morti, i trfficanti non si sono impietositi, nè fermati, nè spaventati. Lavorano a pienissimo regime. Devi avere una strategia e temo che il carcere in Italia non convincerà nessuno”.