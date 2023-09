Migranti: Molinari, ‘Lega esce da governo? Ipotesi che non esiste, lavoriamo con alleati’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Assolutamente no”. E’ secca e decisa la risposta del capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato dal vicepremier Matteo Salvini possa lasciare il governo e la maggioranza sul tema dei migranti.

“Non esiste questa ipotesi perché stiamo lavorando insieme agli alleati su tutti i fronti. Dopo il decreto Cutro, il ministro Piantedosi sta lavorando a un nuovo decreto per accelerare le espulsioni degli irregolari e in più c’è la questione dei minori non accompagnati che pesa moltissimo sui bilanci dei comuni. Noi – spiega Molinari – siamo sempre stati contro l’accoglienza diffusa e stiamo lavorando per implementare i Cpr in grandi centri, proprio per superare l’accoglienza diffusa che non funziona”. “La Lega ha le sue idee condivise che sono un patrimonio dell’intera coalizione. L’ipotesi di un’uscita dal governo e dalla maggioranza non esiste nella maniera più assoluta”, conclude Molinari.