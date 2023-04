Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “La battaglie non è contro gli immigrati ma contro l’immigrazione illegale. Noi avevamo già limitato la protezione speciale con i decreti Salvini perchè questa protezione speciale può essere data a chiunque e viene utilizzata per far stare sul territorio persone che non avrebbero diritto di stare qui. Questo non aumenta l’illegalità”. Così Riccardo Molinari della Lega a Stasera Italia su Rete4.