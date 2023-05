Migranti: Molteni, ‘governo al lavoro per evitare di caricare problema su sindaci’

Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – “Il ministero dell’Interno è per definizione attento alle istanze dei sindaci e degli amministratori locali; evitare che il fenomeno dell’immigrazione possa caricare di disagi e di tensione i territori, così come l’arrivo di 430 agenti sul territorio milanese, è una dimostrazione dell’attenzione da parte del governo e del ministro Piantedosi nei confronti della città di Milano”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, a margine della firma del protocollo di intesa relativo all’insediamento di presidi di sicurezza all’interno del Mind di Milano, rispondendo alle istanze del sindaco Giuseppe Sala per un maggiore impegno del governo sull’accoglienza dei migranti minori non accompagnati.

“Noi -assicura Molteni- daremo grande attenzione al fenomeno dell’immigrazione evitando di scaricarlo sui sindaci e sulle comunità territoriali e, quindi, affrontando anche il problema dei minori non accompagnati. Del resto -sottolinea- oggi sono circa 20mila in Italia e per gli enti locali rappresentano un problema sia di natura economica che gestionale”. Da questo punto di vista, aggiunge il sottosegretario, “il ministero dell’Interno sta cercando soluzioni per avere forme di gestione più ordinate e migliori anche in termini di tutela degli stessi minori”.