Migranti: Montaruli (Fdi), ‘arresti pantelleria con nuove norme governo Meloni’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Entra finalmente in azione la stretta voluta dal governo Meloni attraverso le nuove norme approvate contro l’immigrazione irregolare. Le 32 persone poste in stato di fermo a Pantelleria dalla squadra mobile di Trapani, grazie a un attento lavoro di monitoraggio dei telefoni cellulari e di raccolta delle testimonianze degli immigrati, sono uno dei risultati concreti della lotta alla tratta illegale di esseri umani. Per Fratelli d’Italia chi vuole entrare in Italia deve farlo in maniera legale e occorre fermare queste imbarcazioni alla loro partenza, per stroncare radicalmente questi traffici illegali di merce umana, ma soprattutto per evitare altre tragedie con nuovi morti in mare”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.