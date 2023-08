Migranti: Montaruli (Fdi), ‘inaudito che Lo Russo usi ingressi illegali per aprire a cittadinanza facile’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “E’ inaudito che il sindaco Lo Russo usi gli ingressi illegali per spalancare le porte alla cittadinanza facile. Via Traves a Torino non c’entra nulla con i bambini che già nascono in Italia da famiglie di origine straniera, tantomeno è un problema che può risolvere lui e in ogni caso si tratta di maggiorenni. Le parole di Lo Russo non c’entrano poi nulla con l’accoglienza di queste persone. Non bastava Schlein, ora anche il sindaco di Torino usa la polemica per allentare le maglie delle restrizioni e magari dare la cittadinanza accelerata a chi appena giunto in Italia e di cui si devono ancora verificare requisiti di permanenza? Vuole fare qualcosa? Si unisca alla nostra richiesta di riaprire il Cpr per accelerare le espulsioni. Questo è quello che dovrebbe fare il primo cittadino di Torino e non inseguire le sirene fallimentari della sua sinistra, mentre chi entra clandestinamente trasforma i nostri quartieri in situazioni insostenibili per i cittadini”. Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.