Migranti: Montaruli, ‘Fdi nei comuni contro ingressi incontrollati che chiede Pd’

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Mentre il Pd deve mettere insieme la tesi di Elly Schlein che vuole ingressi per tutti con un’accoglienza senza restrizioni e la farsa dei sindaci targati Pd, il governo Meloni blocca le Ong fuori dalle regole, ferma scafisti, aumenta i rimpatri, porta a termine il blocco alle partenze come dimostrano, per esempio, i primi 42mila ritorni a terra di immigrati, frutto dei nuovi rapporti con la Tunisia. Per questo, noi ci possiamo permettere di andare in quei comuni al centro dell’attenzione mediatica di questi giorni perché per la prima volta hanno un governo che non chiede loro sforzi in cambio di porte aperte per tutti ma un esecutivo e una maggioranza al loro fianco proprio perché si lavora a sconfiggere i trafficanti di uomini e la clandestinità. Con questo spirito mi sono recata oggi a Monastero di Lanzo, il comune di 350 abitanti di cui tanto qualcuno si è occupato in questi giorni. Spariti i riflettori, Fratelli d’Italia rimane sui territori interessati pronta a lavorare per loro raccogliendone le istanze nei nuovi provvedimenti contro i flussi illegali che elaboreremo con i dipartimenti enti locali e immigrazione del partito”. Lo dichiara la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.