Migranti: Montaruli (Fdi), ‘vincente strategia Meloni in Tunisia’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Il 50% dei migranti partono dalla Tunisia con flussi superiori anche rispetto alla Libia. Per questo la scelta di Giorgia Meloni e del governo di infittire il dialogo con questo Paese e di portare sulle nostre posizioni l’Europa è quella giusta. Grazie a Giorgia Meloni l’Italia è tornata al centro della politica europea e internazionale, punto di riferimento anche per gli altri paesi del Mediterraneo e non a caso, come riportano oggi alcuni quotidiani, persino la Nato guarda con interesse l’Italia e Giorgia Meloni per il ruolo strategico in Africa. Il blocco delle partenze, da un lato, e l’attuazione del piano Mattei, dall’altro, rappresentano la strada giusta per preservare i confini nazionali senza rinunciare a stare a fianco dell’Africa”. Così, durante la trasmissione Morning news, Augusta Montaruli, vice capogruppo di fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.