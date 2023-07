Migranti: Moretti, ‘memorandum Tunisi è trappola per diritti umani’

Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Violenze razziali , arresti e torture. Questa è la gravissima denuncia della Human Right Watch che rivela il vero volto dell’accordo con la Tunisia che vuole esternalizzare le frontiere senza tener conto del rispetto della democrazia e dei diritti umani”. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

“Il memorandum d’intesa rischia di essere un favore fatto a un dittatore che viola continuamente i diritti umani come riportato dal dossier dell’associazione umanitaria. La Tunisia da anni non è un porto sicuro e certo non sarà un memorandum che ci espone ai ricatti di un dittatore a migliorare le condizioni disumane con cui le autorità tunisine trattano i migranti provenienti dalle aree interne dell’Africa .Non si possono chiudere gli occhi di fronte a tali gravi violazioni dei diritti umani”.

“Peraltro l’intesa dell’Italia fa il gioco di Saied che ha ottenuto 105 milioni di euro per bloccare le partenze e 150 milioni come primo sostegno finanziario. Ma la Tunisia si è impegnata a riammettere sul proprio territorio solo i migranti della propria nazionalità. Così com’è l’intesa con Tunisi serve davvero a poco e rischia di rinvigorire la costante violazione dei diritti umani in atto in quella regione”.