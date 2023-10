Migranti: Morrone (Lega), ‘su Apostolico Pd guarda dito e non luna’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Guardano il dito e non la luna. Il Pd solleva il polverone sui video di cui è protagonista il giudice Jolanda Apostolico in atteggiamenti inequivocabilmente non consoni al comportamento che dovrebbe tenere un magistrato, video che smentiscono clamorosamente la difesa d’ufficio elaborata in un primo tempo per togliere d’impiccio il magistrato. Il vero nodo del problema è un altro e riguarda il senso di onnipotenza esibito da certi magistrati che per motivi ideologici scavalcano i loro poteri d’intervento in ambito giudiziario per entrare a gamba tesa nell’ambito di intervento del potere legislativo e di quello esecutivo. E qui sta il gravissimo vulnus al sistema democratico determinato dall’uso politico della giustizia, seppure fenomeno circoscritto ad un’area ristretta di magistrati rispetto alla stragrande maggioranza che opera con grande serietà e terzietà. Questo il vero nodo della questione che riguarda il ‘caso’ Apostolico e su cui si dovrebbe dibattere. Ma, come al solito, il Pd si sottrae”. Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.