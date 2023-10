Migranti: Mura (Fdi), ‘condotta pm ingiustificabile, sarebbe bastato buon senso’

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Che non sia possibile distinguere tra vita pubblica e vita privata quando si esercitano alcune professioni ce lo ha insegnato per anni la magistratura politicizzata. Quella che metteva sotto la lente d’ingrandimento la vita privata di politici come Silvio Berlusconi. Fa un certo effetto che oggi, quella stessa magistratura, rivendichi l’importanza di distinguere tra vita pubblica e vita privata per un’appartenente alla sua categoria. La categoria che per antonomasia dovrebbe, se non essere, quantomeno apparire ‘terza e imparziale’. Sarebbe bastato un po’ di buon senso al pm Apostolico per comprendere che nel suo ruolo non era opportuno scendere in piazza a protestare contro norme che poi avrebbe potuto essere chiamata ad applicare. Lo ha fatto. Si assuma la responsabilità della sua condotta ingiustificabile”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura.