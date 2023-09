Migranti: Napoli (Az), ‘Meloni da Orban parla di Dio e famiglia’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il suo omologo ungherese Viktor Orban, quello che si è rifiutato di redistribuire i migranti, per parlare di Dio e famiglia. Salvini, per non essere da meno, dopo aver accusato l’Europa di non far nulla per frenare il flusso di migranti, ha pensato bene di attaccare la Germania, alla quale chiediamo aiuto, accusandola di finanziare le Ong con l’obiettivo di scaricare i migranti sulle coste italiane. Picchiamo ogni giorno contro l’Europa su tutti i dossier salvo pretendere ogni giorno l’intervento dell’Europa per affrontare il dramma dei migranti”. Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Si può capire la campagna elettorale per le europee, si può capire la competizione quotidiana fra Salvini e Meloni, ma a tutto c’è un limite – prosegue -. Se sottoposti alla prova del palloncino, Meloni e Salvini si vedrebbero sicuramente ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. In mezzo a questo impazzimento generale, è una fortuna per l’Italia trovarsi un ministro come Lollobrigida. Lui ci assicura che nel governo c’è tanta serenità come non si vedeva da 30 anni. Dobbiamo gratitudine a Lollobrigida, senza di lui l’Italia sarebbe un Paese noioso”.