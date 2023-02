Febbraio 26, 2023

Casalecchio di Reno (Bologna), 26 feb. (Adnkronos) – Va ai migranti morte sulle spiagge di Crotone il primo pensiero del sindaco di Firenze Dario Nardella che parla dal palco del comitato di Stefano Bonaccini, candidato alle primarie del Pd. In attesa dei risultati, si profila un testa a testa e uno spoglio che durerà ore, Nardella esprime “Grande dolore per quello che è successo sulle coste calabresi, una vera e propria tragedia, sulla quale dovremo poi non solo riflettere, ma anche agire”.