Ottobre 29, 2023

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) – “Si sta facendo di tutto per rintracciare i superstiti del naufragio di ieri che ancora vagano senza meta. Vanno aiutati, portati in un centro di accoglienza per rifocillarli”. Lo ha detto all’Adnkronos Enzo Alfano, sindaco di Castelvetrano (Trapani) che da ieri segue quanto avvenuto nel mare antistate Selinunte. Sono 5 i corpi recuperati in mare. Ne mancano all’appello alleno altri 15.