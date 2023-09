Settembre 30, 2023

Palermo, 30 set. (Adnkronos) – Nuovo sbarco nella notte sull’isola di Lampedusa, dove sono arrivati 52 uomini. Arrivano dalla Tunisia, dall’Egitto e dal Bangladesh. L’imbarcazione, come si apprende, è partita da Misurata, in Libia. Ieri sera sono arrivate altre 108 persone, in quattro diversi sbarchi.