Migranti: Nevi (Fdi), ‘bene accordi con Tunisia ed Albania’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “I risultati, per quanto riguarda gli accordi con Tunisia, ci sono stati mentre con l’Albania, per la costruzione del centro di accoglienza, l’obiettivo è di alleggerire il problema di tenuta del sistema di accoglienza degli immigrati ed evitare che vadano in giro liberamente per il nostro Paese”. E’ quanto dichiara il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, ad Agorà estate.