Ottobre 29, 2023

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) – Nuova ondata di sbarchi sull’isola di Lampedusa, dove nelle ultime 20 ore sono arrivate 701 persone. Tra cui anche donne e bambini. Oggi sono stati trasferiti circa duecento migranti a Porto Empedocle. e questa sera sono presenti all’hotspot dell’isola 604 persone, di cui 50 minori non accompagnati. In serata non sono previsti nuovi trasferimenti.