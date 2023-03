Marzo 13, 2023

Palermo, 13 mar. (Adnkronos) – Sono nove i trasferimenti complessivi della salme dalla camera ardente di Crotone ai paesi di origine delle vittime del naufragio. Oggi sono partite alcune salme e trasferite fino a Napoli, dove hanno raggiunto in aereo prima Dubai e poi Kabul. Domani altri voli per Teheran e uno in Pakistan.