Migranti: Occhiuto (Fi), ‘accordo Ue grande passo avanti’

Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “L’accordo raggiunto al Consiglio Ue per gli affari interni sull’immigrazione è un grande passo avanti per affrontare il dossier in modo sistematico, a livello comunitario. Finalmente si creano i presupposti per l’applicazione del principio di comune responsabilità nella gestione dei flussi dopo che per troppi anni l’Italia, e in particolare i territori del Mezzogiorno interessati da continui sbarchi, è stata lasciata sola”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto.

“La velocizzazione delle identificazioni e dell’esame delle richieste di asilo, la maggiore agibilità nei rimpatri, che potranno avvenire anche nei paesi di transito e, soprattutto, l’obbligo di una reale solidarietà, sono il frutto del grande lavoro portato avanti dal nostro governo. Un lavoro reso possibile dall’autorevolezza, dalla credibilità e dalla serietà con cui la premier Meloni, il ministro degli Esteri Tajani e il ministro dell’Interno Piantedosi hanno fatto valere le nostre ragioni. E’ un cambio di impostazione che ci rende estremamente soddisfatti”, conclude Occhiuto.