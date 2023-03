Marzo 3, 2023

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Salvini continua a dire che stiamo accusando la Guardia Costiera per il naufragio. Per l’ennesima volta: il problema non è la Guardia Costiera, ma chi non l’ha fatta intervenire per tempo. Su questo il governo deve chiarire, di questo deve rispondere”. Così Matteo Orfini su twitter.