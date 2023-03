Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Convoca un Cdm a Cutro. Spiega (nonostante l’evidenza) che non ci sono responsabilità nella strage. Difende un ministro indegno che la responsabilità l’ha data ai morti. Non è in grado di rispondere nel merito alle domande. Non è stata una passerella. È stata un’offesa”. Così Matteo Orfini del Pd su twitter.