Migranti: Orfini (Pd), ‘Foti conferma flop accordo Italia-Albania’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Finalmente, dopo 24 ore, la maggioranza ritrova la parola sui centri fantasma in Albania. L’ingrato compito spetta a Foti che fa esattamente quanto avevamo annunciato. Rivendica i lavori nel centro portuale (che peraltro abbiamo documentato ed esposto). Peccato che come spiegò proprio Giorgia Meloni, quel centro senza il secondo è completamente inutile e inutilizzabile. Insomma Foti conferma involontariamente quanto abbiamo detto: si buttano 800 milioni di euro sottratti alla sanità e al welfare per finanziare uno spot elettorale”. Così il deputato democratico, Matteo Orfini.