Migranti: Orfini (Pd), ‘svelato bluff accordo con Albania, 800 mln per spot elettorale Meloni’

24 Maggio 2024

Roma, 24 mag (Adnkronos) – “1. Mercoledì in Albania abbiamo svelato il bluff dell’accordo sui migranti. 2. Ieri, dopo 24 ore di silenzio, la destra ci ha attaccato accusandoci di dire falsità. 3. Oggi Edi Rama, premier albanese e contraente del patto, dice che in effetti ci sono dei problemi e che quell’accordo probabilmente non funzionerà. L’unica cosa che resterà sono i costi: 800 milioni (sottratti alla sanità) per pagare questo orribile spot elettorale della Meloni”. Lo scrive sui social il deputato del Pd Matteo Orfini.