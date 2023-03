Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “L’ennesima tragedia in mare, ancora vite spezzate nella ricerca di un futuro migliore. L’Italia sia unita nel fermare questa carneficina. Basta morti in mare, basta”. Così Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.