Migranti: Paita, ‘Meloni in Ue ha accordi con chi vuole lasciarci soli’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “In Europa dobbiamo costruire una politica solidale, è chiaro che l’Italia non può essere lasciata sola e in questo l’Europa ha le sue responsabilità evidenti”. Lo afferma a Tagadà su La7 la senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita, collegata con la festa nazionale del partito in corso a Santa Severa.

“Il problema è che Meloni ha accordi nell’Unione proprio con quei paesi che ci vogliono lasciare soli. Siamo deboli e il governo grida al complotto, le parole di Salvini sono imbarazzanti. La verità è che il governo non è in grado di costruire una politica europea e guarda solo ai paesi di Visegrad”.

“Gli accordi con i paesi di partenza sono inevitabili, ma quello con la Tunisia evidentemente non è efficace. Il governo aveva promesso di bloccare gli sbarchi, e invece si sono duplicati e cresceranno ancora. Il problema non sarà risolvibile senza un cambio di strategia. Di certo – aggiunge Paita – non accettiamo lezioni sui migranti da chi ha votato i decreti Salvini. Io e Italia Viva non dimentichiamo Giuseppe Conte che regge il cartello con su scritto ‘decreti Salvini’”.