Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni e il Ministro Piantedosi sono gemelli diversi: le sue parole dimostrano tratti di disumanità che lasciano sconcertati. Non si può chiedere a chi scappa da una guerra, da una situazione grave e ha appena visto il proprio figlio morto in mare se si è reso conto dei rischi delle traversate. Giorgia Meloni si deve vergognare”. Così Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato, a Tagadà, su La7.