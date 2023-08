Migranti: Pd, ‘da governo Meloni fallimento totale, convochi subito sindaci’**

Agosto 24, 2023

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “In questi giorni abbiamo avviato una serie di occasioni di confronto e incontro con alcuni sindaci maggiormente impegnati sul tema della gestione dell’accoglienza dei migranti e più in generale sul tema delle politiche migratorie”. Così Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie nella Segreteria nazionale del Partito democratico.

“Siamo di fronte – prosegue – a un fallimento palese delle politiche del governo Meloni, un fallimento tragicamente annunciato e rimosso pubblicamente. Il governo dovrebbe provvedere immediatamente a convocare i sindaci e i rappresentanti delle Regioni per riorganizzare un sistema d’accoglienza degno di questo nome, puntando sull’accoglienza diffusa, sulla redistribuzione sul territorio nazionale della responsabilità di accogliere, sui progetti in grado di garantire integrazione e su interventi mirati riguardanti la questione dei minori non accompagnati”.

“Serve, infatti, una regia nazionale per pianificare l’accoglienza in tutto il Paese, a maggior ragione a seguito degli effetti prodotti dal decreto Cutro che ha peggiorato la situazione cancellando importanti servizi di tutela psicologica e legale e di inserimento sociale senza i quali non si può fare un’accoglienza dignitosa. Il fatto che di fronte alle sacrosante valutazioni dei sindaci ci sia stata in tutte queste settimane la totale incapacità di ascolto da parte del governo è grave e pericoloso”.

“Per quel che ci riguarda – conclude Majorino – proseguiremo nel sostegno al lavoro importante svolto da chi si trova concretamente impegnato sul fronte dell’accoglienza. Inoltre con gli stessi amministratori locali e i rappresentanti del terzo settore presenteremo presto le nostre proposte per rivedere totalmente l’impianto politico sposato dalla Legge Bossi Fini ancora sciaguratamente in atto. Servono infatti in Italia e in Europa politiche molto differenti e il nostro impegno andrà in questa direzione”.