Migranti: Pd, ‘interrogazione a Piantedosi, governo faccia sua parte su minori’

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Il fallimento delle politiche del governo sull’ immigrazione è particolarmente evidente in riferimento ai minori non accompagnati, che richiedono una particolare assistenza. La mancanza di tale assistenza crea problemi evidenti sul piano della coesione sociale ed anche della sicurezza”. Così Andrea De Maria e Virginio Merola, deputati del Pd.

“Non c è una iniziativa efficace a livello governativo e mancano i necessari sostegni finanziari ed organizzativi ai comuni per garantire una accoglienza diffusa, in particolare dei minori. A Bologna e nella Città Metropolitana di Bologna sono stati indirizzati un numero particolarmente alto di migranti e di minori migranti in particolare. Per questo appena sarà possibile, alla ripresa della attività parlamentare, presenteremo una interrogazione parlamentare al Ministero degli Interni, per sollecitare il governo a fare la sua parte”.