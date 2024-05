Migranti: Pd, ‘Rama scarica Meloni e conferma flop accordo Albania, governo riferisca’

24 Maggio 2024

Roma, 24 mag (Adnkronos) – “Dopo le parole del Presidente della Repubblica albanese, Edi Rama, chiediamo al governo di riferire urgentemente in Parlamento sullo stato di avanzamento degli investimenti previsti dall’accordo Italia-Albania””. Così la delegazione di deputati Pd che è stata nei giorni scorsi in Albania per documentare il reale stato di avanzamento degli investimenti nell’ex base militare di Gjader dove, secondo il cronoprogramma del governo, sarebbe dovuto già essere operativo un centro di accoglienza dei migranti.

“Rama -sottolineano Enzo Amendola, Simona Bonafè, Matteo Mauri e Matteo Orfini- conferma la complessità dell’accordo gettando una lunga ombra sulla possibilità di gestire correttamente in Albania le procedure di sbarco, identificazione e le pratiche di asilo. Ma soprattutto conferma quello che abbiamo visto con i nostri occhi: al momento, le strutture non ci sono e gli investimenti stanno viaggiando con ritardi enormi nonostante il forte incremento dei costi dell’intera operazione che determinerà un danno di oltre 800 milioni di euro per le casse dello Stato”.

“Il governo si fermi e utilizzi quei fondi per welfare e sanità come chiede la legge Schlein”, conclude la delegazione dei deputati che ieri, in una conferenza stampa a cui ha partecipato la capogruppo democratica Chiara Braga, ha mostrato le immagini dell’ispezione ai cantieri.