Migranti: Pd scrive su Instagram Fdi, ‘su 800mln buttati in Albania non dite nulla?’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Botta e risposta oggi sui social tra Pd e FdI su Instagram. Il profilo del Pd aveva pubblicato un reel che riportava l’intervista di Elly Schlein alla Stampa di questa mattina, da cui Fdi ha estrapolato una card: “Ricordo che in questo anno e mezzo di governo lei (con riferimento a Giorgia Meloni) sta cancellando la libertà delle persone”. Il profilo del partito di Giorgia Meloni pubblica a sua volta una card nella quale, sotto la foto dell’affermazione di Elly Schelin, commenta: “Nessuna libertà è stata soppressa, neppure quella di dire idiozie”.

Arriva a stretto giro la risposta del Pd che interviene sul profilo di FdI: “Vi riportiamo per completezza di informazioni il passaggio completo dell’intervista di Elly Schlein uscita oggi su La Stampa. ‘Intanto ricordo che in questo anno e mezzo di governo lei sta cancellando la libertà delle persone. Se hai un salario da fame e non riesci a pagare l’affitto non sei pienamente libero, e questo governo ha bloccato il salario minimo e cancellato il fondo affitto. Non lo sei se ti ammali e la prima visita te la danno tra un anno e mezzo'”. Aggiungendo poi una battuta finale: “Ps: Ma degli 800milioni di euro dei contribuenti buttati al vento per il vostro (hot) spot elettorale in Albania non ci dite nulla?”.