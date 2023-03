Migranti: Pd sottoscrive pdl Magi ‘Ero straniero’, firma anche Schlein

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Una nuova legge che abbia l’obiettivo di superare la Bossi-Fini e permettere al nostro Paese di avere nuove norme in grado di dotarsi di un sistema di ingressi legali per motivi di lavoro e, a determinate condizioni, regolarizzare gli stranieri già presenti non è più rinviabile”. Lo dichiara la vice capogruppo del Pd alla Camera, Simona Bonafè.

“Per questo come componenti della commissione Affari costituzionali del Partito democratico insieme alla segretaria Elly Schlein e alla capogruppo Debora Serracchiani abbiamo sottoscritto la proposta depositata dall’onorevole Riccardo Magi che ha ripresentato la legge di iniziativa popolare della campagna ‘Ero straniero’. All’esame della commissione di domani sarà esaminata anche la proposta della Lega che mira a reintrodurre i decreti sicurezza voluti da Salvini che consideriamo un pericoloso passo indietro dopo le modifiche introdotte nella scorsa legislatura”.