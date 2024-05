Migranti: Pd, ‘su Albania bluff elettorale Meloni, 800 mln vadano a sanità’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “L’accordo Italia-Albania sui migranti, voluto dal governo Meloni e venduto al Paese come la soluzione di tutti i problemi, è un bluff. Secondo la propaganda della destra doveva essere operativo dal 20 maggio. Ieri, 22 maggio, una delegazione di deputati del Pd si è recata in Albania dove ha constatato che nei luoghi destinati alla costruzione dei centri migranti ci sono solo ruspe. I dettagli del blitz verranno resi noti in una conferenza stampa a cui parteciperanno la capogruppo democratica, Chiara Braga e i 4 deputati della delegazione, Simona Bonafè, Enzo Amendola, Matteo Mauri e Matteo Orfini”, si legge in una nota del Pd che da appuntamento oggi, alle ore 12, presso la sala Berlinguer del gruppo dem della Camera.

“800 milioni di euro di fallimento elettorale. Chiediamo che questi fondi siano ritirati e destinati alla sanità pubblica per potenziare il sistema sanitario nazionale, come previsto dalla legge Schlein”, chiedono i dem.