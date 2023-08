Migranti: Pd toscano da Open arms, ‘da governo scelte disumane’

Agosto 25, 2023

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Questa mattina, insieme ad una delegazione del Pd Toscana, siamo saliti sulla Open Arms, ferma al porto di Carrara, a manifestare la nostra solidarietà all’equipaggio dopo il fermo amministrativo subito per aver effettuato altri due salvataggi dopo il primo”. Così in un post su Fb la senatrice del Pd Ylenia Zambito.

“Abbiamo visto che per gli oltre 200 naufraghi che si recuperano ogni volta in mare è disponibile uno spazio angusto. Per questo abbiamo capito quanto siano disumane le scelte del Governo Meloni di indirizzare i migranti in porti lontani dal luogo di salvataggio, quanto sia disumano il decreto Cutro che vieta i salvataggi plurimi, quanto sia ipocrita il Governo che prima chiede aiuto alle Ong per recuperare in naufraghi per poi sanzionarle qualche giorno dopo. Quanto sia assurdo colpire le Ong che trasportano solo il 4% dei migranti che arrivano in Italia”.

“Abbiamo capito che il tanto sbandierato accordo che il Governo ha fatto con la Libia non ha sortito alcun effetto. Abbiamo capito che queste persone hanno diritto di essere trattate con umanità e che come dice il presidente Mattarella ‘occorre percorrere strade diverse. Se non se ne avverte il senso di fraternità umana, per una miglior sicurezza’”.