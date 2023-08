Migranti: Petrucci (Fdi), ‘governo lavora seriamente, da sinistra polemiche grottesche’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Il tema dei crescenti arrivi di migranti irregolari in Italia richiede un approccio maturo e ponderato da parte di tutte le componenti istituzionali del Paese. L’esatto contrario di quello che in queste ore sta facendo la sinistra, che continua a dedicarsi a strumentalizzare l’azione di un governo che ha già provveduto a dichiarare lo stato di emergenza per dare concreto supporto a tutti i territori sotto pressione. Quello stesso stato di emergenza che è stato rifiutato dalle regioni governate dalla sinistra. Davvero difficile pensare che non ci siano calcoli politici dietro questa incomprensibile posizione”. Lo scrive in una nota Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia.

“Mentre le loro polemiche grottesche – continua – non fanno altro che alimentare la confusione e distorcere la realtà, il governo è al lavoro da tempo per garantire flussi migratori legali e controllati, finalmente liberi dai trafficanti di vite e dalle organizzazioni criminali”. “Al centro di tutto, una rinnovata politica internazionale di cui l’Italia sarà protagonista, che mira alla collaborazione con i paesi di partenza e alla nascita di solidi scambi socioeconomici che consentano a questi ultimi di attivare nuove politiche di sviluppo. Il Piano Mattei per l’Africa, in tal senso, sarà decisivo”, conclude la senatrice.