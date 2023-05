Migranti: Piantedosi, ‘nuova ordinanza per implementare posti minori non accompagnati’

Maggio 3, 2023

Palermo, 3 mag. (Adnkronos) – “L’Italia ha una delle legislazioni più avanzate per quanto riguarda la tutela e l’accoglienza dei minori non accompagnati. C’è un necessario coinvolgimenti dei sindaci. Ci sono una serie di complicazioni. Sono già in corso i trasferimenti dei ragazzi da Lampedusa. Oggi c’è stata una riunione con il Prefetto Valenti e la Protezione, prevista una nuova ordinanza per implementare i posti per i minori stranieri non accompagnati”. Lo ha detto il ministro Matteo Piantedosi.