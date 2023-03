Migranti: Picierno, interrogazione Ue su responsabilità Frontex e autorità italiane

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Nel drammatico naufragio al largo delle coste italiane, avvenuto il 26 febbraio, sono morte 62 persone. Una tragedia che sta facendo emergere incongruenze nelle operazioni di ricerca e soccorso”. Si legge in una interrogazione presentata alla Commissione dalla Vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.

“Frontex aveva intercettato la nave mentre si trovava in mare aperto alle ore 22 del 25 febbraio. Tuttavia, Frontex ha informato la Guardia di Finanza italiana (responsabile delle operazioni di contrasto) anziché la Guardia Costiera italiana (in cambio delle operazioni di ricerca e soccorso). Le motovedette della Guardia di Finanza non sono quindi riuscite ad intercettare la nave a causa del mare mosso. Il naufragio è avvenuto alle 2.00 di domenica, ma la Guardia Costiera italiana ha ricevuto le prime informazioni di emergenza da Frontex solo alle 4.30”.

Nell’interrogazione si chiede quindi di chiarire se “la Commissione stessa fosse a conoscenza di questi eventi e decisioni, se Frontex ha comunicato a tempo debito le informazioni all’autorità italiana interessata e se le autorità italiane hanno adempiuto regolarmente ai loro doveri”.