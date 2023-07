Migranti: Picierno (Pd), ‘inaccettabile fondi a Tunisia senza vincolarli a rispetto diritti’

Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “L’accordo firmato da Ue e Italia con la Tunisia rappresenta una forte delusione. E’ inaccettabile, infatti, erogare fondi alla Tunisia senza vincolarli al rispetto dei diritti umani perché significa essere complici di possibili torture e violenze come avviene in Libia. Una scelta che stride con i valori fondanti dell’Europa che intendiamo costruire. Non è questa l’Europa che vogliamo, non è questa l’Europa che abbiamo visto reagire contro i crimini e le barbarie della Russia di Putin”. Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito democratico Pina Picierno.

“Il governo di Giorgia Meloni continua a mentire ai cittadini italiani rivendicando un presunto blocco navale che esiste solo nell’immaginazione di Piantedosi e Meloni. È grave che tutto questo avvenga col placet della Commissione e della sua presidente Ursula von der Leyen, a cui voglio ricordare che le politiche di alleanza a fondo perduto con regimi e autocrazie non hanno portato nessun risultato credibile nella risoluzione del problema migratorio, ma hanno aumentato le violazioni dei diritti umani e dello Stato di diritto”, conclude Picierno.