Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Salvini ha parlato prima di regia dietro gli sbarchi e poi ha detto che la Germania paga le Ong per portare i migranti in Italia. Se da ministro ha prove di questo, ha il dovere di mostrarle. Ma non le ha, spara nel mucchio. Sembra Medvedev, il lacchè di Putin, non il tennista”. Lo scrive su X il presidente di +Europa, Federico Pizzarotti.