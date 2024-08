Migranti: Presidente Tribunale Palermo, ‘chi monta polemiche non ha letto i provvedimenti’

29 Agosto 2024

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) – “Chi in questi giorni monta polemiche sui presunti contrasti tra i giudici del Tribunale di Palermo in materia di convalida di trattenimento alla frontiera, evidentemente non ha letto i provvedimenti di cui parla. In relazione alle persone trattenute a Porto Empedocle, i giudici della sezione specializzata immigrazione e protezione internazionale hanno tutti applicato i medesimi principi giuridici (fondati su fonti interne e internazionali) a situazioni in concreto diverse, dandone ampiamente conto nelle motivazioni. I diversi provvedimenti di cui si discute fanno perno su di un principio difficilmente contestabile, ossia che della libertà personale non può disporsi per legge, ma che occorre un provvedimento motivato caso per caso. Dunque le diverse decisioni adottate non dipendono da diverse interpretazioni della legge ma da differenti circostanze del caso in concreto esaminato”. Così, all’Adnkronos, il Presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, dopo le sentenze emesse dai giudici di Palermo sul trattenimento di alcuni migranti Tunisini.