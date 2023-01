Migranti: Prisco (Fdi), ‘con dl Ong stop a chiunque si renda complice scafisti’

Gennaio 4, 2023

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Le nuove regole per le Ong che solcano il Mediterraneo servono a dire basta alla tratta di esseri umani. E’ chiedere troppo se l’Italia pretende che si rispettino le regole del diritto internazionale, impedendo ad alcune organizzazioni di facilitare l’immigrazione clandestina facendo la spola con gli scafisti? Il diritto internazionale non prevede infatti la ‘raccolta organizzata e diffusa’ ma piuttosto sancisce che se durante la navigazione incontri dei naufraghi sei tenuto a raccoglierli e portarli in salvo: e questo è proprio l’orientamento del Governo”. Così il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco di Fdi.

“Con l’entrata in vigore del decreto, cambia l’approccio al problema: chi rischia davvero la vita in mare deve essere ovviamente aiutato ma no ai salvataggi multipli da parte di navi che tornano in porto solo quando sono a pieno carico. Se si incontrano dei naufraghi, essi vanno portati subito in salvo. Altro aspetto determinante è che da ora in avanti le navi saranno passibili di controlli e dovranno svolgere attività coerenti con quelle per cui sono registrate: una nave commerciale difficilmente potrà essere usata per fare la spola in mare per raccogliere gruppi di migranti. Inoltre, in ogni caso lo screening delle persone tratte in salvo va fatto a bordo delle navi, in maniera da fornire sin da subito alle autorità italiane le informazioni utili sulla provenienza e sullo status dei naufragi già al momento dell’arrivo in porto, a garanzia della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

“Insomma, regole semplici che intendiamo far rispettare, perché non intendiamo renderci complici degli scafisti. In caso di mancato rispetto delle regole internazionali, l’ingresso nelle acque internazionali non sarà autorizzato e, in caso di violazione del divieto, le imbarcazioni potranno essere sottoposte a fermo amministrativo per due mesi e poi, in caso di ulteriori violazioni, saranno sequestrate per poi essere confiscate. L’Italia fa ovviamente la sua parte ma è ovvio che l’obiettivo finale è quello di arrivare ad una strategia europea per fermare le partenze”.