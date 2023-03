Migranti: Procaccini (FdI) a Perez, ‘no sciacallaggio su ennesima tragedia’

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Proprio nelle ore in cui le autorità militari italiane stanno salvando migliaia di migranti nel Mediterraneo la presidente dei Socialisti e Democratici Ue Garcia Perez fa dello squallido sciacallaggio sull’ennesima tragedia del mare occorsa ad alcuni migranti in acque territoriali libiche, accusando il governo italiano”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr, Nicola Procaccini.

“Respingiamo al mittente queste affermazioni che nulla hanno a che fare con il dibattito politico e condanniamo questo modo di fare della sinistra che si schiera dalla parte dei trafficanti di esseri umani per perseguire le sue folli logiche immigrazioniste. L’Italia continuerà a salvare tutti quelli che può, a condannare l’immigrazione illegale e a perseguire le mafie che sul business dell’immigrazione illegale si stanno arricchendo a dismisura”.