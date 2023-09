Migranti: Procaccini (Fdi-Ecr), ‘bene conferenza contro trafficanti, ma non basta’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Ho apprezzato l’annuncio di von der Leyen in merito alla conferenza internazionale contro il traffico di esseri umani, ma non basta. E’ certamente utile discuterne, ma è necessario soprattutto agire in modo risoluto”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia.

“Porre fine all business criminale più redditizio del secolo deve essere una priorità dell’Ue – prosegue – È nell’interesse delle popolazioni europee schiacciate dal peso dell’immigrazione massiva, ma è anche nell’interesse dei migranti che consegnano nelle mani degli scafisti i loro averi e le loro vite, talvolta con esiti tragici come accaduto anche questa mattina”. “Concordo pienamente con quanto affermato dal collega Manfred Weber durante il dibattito a Strasburgo: non possiamo lasciare ai trafficanti di esseri umani il potere di decidere chi può entrare in Europa e chi no”, conclude Procaccini.