Migranti: Provenzano (Pd), ‘da governo nessun chiarimento su piano Mattei’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Ministro, oggi lei ha un’occasione quasi storica: far luce su quello che sta diventando uno dei più grandi misteri italiani: il piano Mattei. La presidente del Consiglio ne aveva parlato un anno fa nel suo discorso di insediamento alle Camere. Da allora, non abbiamo saputo nulla. Se non che avete scomodato un grande antifascista per un piano che evidentemente non c’è. Perché questo piano Mattei sta diventando un po’ come l’araba fenice: ‘Che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa’. Gli unici luoghi in cui non ne avete parlato sono proprio quelli in cui avreste la responsabilità di farlo: il Consiglio dei ministri e il Parlamento. Azioni, progetti, risultati attesi, cifre. Questo sarebbe un piano. Non lo pretendiamo. Ma almeno un sito, un volantino, qualcosa da leggere, uno straccio di idea, quello sì. Invece, anche oggi ministro Tajani non ci ha dato nessun elemento concreto, nessun impegno reale”. Così Peppe Provenzano, deputato e responsabile Esteri della segreteria nazionale del Pd, nella replica in aula al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il question time.

“Ha solo confermato – prosegue l’esponente dem – tutti gli errori di impostazione che sospettavamo. State piegando tutta la politica estera al contenimento dei flussi migratori, esponendoci al ridicolo di fronte al consesso delle nazioni, a quei Paesi africani che subiscono la pressione di milioni di profughi di guerra, sete e fame ai loro confini e ai quali parlate di ‘emergenza immigrazione’ per le poche decine di migliaia di persone che la vostra scelleratezza ha concentrato a Lampedusa. Gli unici progetti e investimenti reali sono legati all’energia fossile, secondo un modello ‘estrattivo’ che è l’esatto contrario dello spirito di cooperazione paritaria. Allora basta menzogne. Mentre parlavate di Mediterraneo e Africa avete tagliato 50 milioni alla cooperazione allo sviluppo, marginalizzando tutti gli operatori coinvolti. Ma pensate davvero di competere, da soli, con potenze come Cina, Russia e Turchia? Serve l’Europa. E con voi manca l’Europa. La Francia dice non saperne nulla. La Repubblica federale tedesca è stata paragonata dal partito del suo collega vice premier alla Germania nazista. Non la invidio, domani, quando incontrerà la sua omologa a Berlino”.

“Su priorità strategiche come il Mediterraneo e l’Africa, ci dovrebbe essere se non condivisione, almeno un confronto. Accettate di farlo in Parlamento, di fronte al Paese. Perché vi negate? Cosa avete da nascondere?”, conclude Provenzano.