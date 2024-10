Migranti: Rampelli, ‘certa magistratura e sinistra vogliono rendere ingovernabile Italia’

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “La sinistra italiana si è presentata oggi in grande spolvero, con Pd, M5s e Avs a chiedere con i loro parlamentari l’avvio di una procedura d’infrazione contro la nazione che gli paga lo stipendio per l’accordo con l’Albania e la magistratura politicizzata che da un lato processa Salvini (ma misteriosamente non il presidente del Consiglio dell’epoca Giuseppe Conte) e dall’altro non convalida il trasferimento in Albania degli immigrati irregolari sbarcati sulle nostre coste. Una decisione raccapricciante che, se fosse confermata, vieterebbe praticamente i rimpatri dal momento che si fonda sulla non sicurezza dei paesi di provenienza degli immigrati. Due facce della stessa medaglia: rendere ingovernabile l’Italia, anche quando riceve i complimenti per la sua azione dalle stesse nazioni europee”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati in quota Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli.