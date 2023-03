Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “La Meloni non è il problema di questo Paese ma in questo momento non è neanche la soluzione e quando fanno indecorose passaggiate, come quella a Cutro, si rendono un modo di fare politica buono solo a prendere like sui social” ma non a risolvere i problemi. Così Matteo Renzi a Zapping su Rai Radio 1.