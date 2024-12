Migranti: Renzi a Meloni, ‘su centri Albania condividiamo la prima parte, non funzionano’

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic (Adnkronos) – “Sull’Albania l’ho sentita bella entusiasta e appassionata ad Atreju. Noi condividiamo la prima parte del discorso, non hanno funzionato fino a oggi. Noi pensiamo anche che non funzioneranno, ma è il bello della politica”. Lo ha detto Matteo Renzi in Senato rivolgendosi a Giorgia Meloni.