Novembre 9, 2022

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “E alla fine sono sbarcati tutti. Dunque il Governo Meloni ha dato vita a uno show crudele e inutile. La gestione dell’immigrazione è un problema serio, in tutto il mondo. Se vogliono confrontarsi in Parlamento, ci siamo. Se pensano di essere ancora in campagna elettorale, auguri”. Così Matteo Renzi su Twitter.